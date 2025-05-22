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  • Kayseri'de Kanalizasyon Altyapısında Önemli Yatırım: 80 Milyon TL'lik Proje Hızla İlerliyor

Kayseri'de Kanalizasyon Altyapısında Önemli Yatırım: 80 Milyon TL'lik Proje Hızla İlerliyor

Kayseri'de altyapı projeleri hız kesmeden devam ediyor. Anbar bölgesinde, Şehir Hastanesi'nin arkasında KASKİ tarafından yürütülen yaklaşık 5 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışması, 80 milyon TL'lik yatırımla hayata geçiriliyor.

Kayseri'de Kanalizasyon Altyapısında Önemli Yatırım: 80 Milyon TL'lik Proje Hızla İlerliyor

 Çalışmaların detaylarını yerinde incelemek üzere bölgeye gelen yetkililer, boru döşeme işlemlerinin hızla ilerlediğini ve projenin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Yüklenici firma ve KASKİ ekibinin deneyimiyle şekillenen projede, zemine yakın su seviyesi göz önüne alınarak, özellikli ve dayanıklı borular kullanılıyor. Yetkililer, bu yatırımla bölgedeki altyapı sorunlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini ve bölgedeki iş yeri ve hastane gibi önemli noktaların sorunsuz hizmet almasını planladıklarını belirtti. Ayrıca, gelecek yıl başka etapların da devreye alınmasıyla yatırımın tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bu projeyle Kayseri’nin altyapısına önemli katkılar sağlanması beklenirken, bölge sakinleri ve işletmeler de altyapı iyileştirmelerini memnuniyetle karşıladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölge daha modern ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmuş olacak.

Haber Merkezi

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