Kayseri'de kano parkurlarında inceleme

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, doğa ve spor turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kentteki kano parkurlarında incelemelerde bulunuldu.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Şıhbarak, Böke ve Melikviran bölgelerindeki kano parkurlarını ziyaret ederek mevcut durumu yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde parkurların altyapı imkanları, ulaşım durumu ve spor organizasyonlarına uygunluğu ele alındı. Özellikle doğa sporlarına ilgi duyan yerli ve yabancı turistler açısından önemli bir potansiyele sahip olan alanların daha etkin şekilde değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Heyet, bölgedeki altyapının güçlendirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve alanların sürdürülebilir turizm anlayışıyla planlanması konularında değerlendirmelerde bulundu. Kano parkurlarının ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyeye getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Radikal kararlar alınacak
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Radikal kararlar alınacak
Kaytur'dan Şehit Yakınları ve Gazilere Destek: Yüzde 15 indirim
Kaytur'dan Şehit Yakınları ve Gazilere Destek: Yüzde 15 indirim
Trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Selmanur, hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Selmanur, hayatını kaybetti
Kayseri'de kano parkurlarında inceleme
Kayseri’de kano parkurlarında inceleme
Kayserispor'da Erling Moe döneminde 7 maçta 5 mağlubiyet
Kayserispor’da Erling Moe döneminde 7 maçta 5 mağlubiyet
Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Çok hata yaptık, geri dönmekte sıkıntı yaşadık
Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Çok hata yaptık, geri dönmekte sıkıntı yaşadık
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!