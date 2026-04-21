Kayseri’de kano parkurlarında inceleme

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Şıhbarak, Böke ve Melikviran bölgelerindeki kano parkurlarını ziyaret ederek mevcut durumu yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde parkurların altyapı imkanları, ulaşım durumu ve spor organizasyonlarına uygunluğu ele alındı. Özellikle doğa sporlarına ilgi duyan yerli ve yabancı turistler açısından önemli bir potansiyele sahip olan alanların daha etkin şekilde değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Heyet, bölgedeki altyapının güçlendirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve alanların sürdürülebilir turizm anlayışıyla planlanması konularında değerlendirmelerde bulundu. Kano parkurlarının ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyeye getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.