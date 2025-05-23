Kayseri'de Kano Sporuyla Yeni Bir Turizm Rotası
Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Tomarza Böke Kano Projesi, Zamantı Irmağı boyunca kano sporunu keşfetmek isteyenler için yeni bir turizm rotası oluşturuyor. Proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmanın yanı sıra, doğa ile sporu bir araya getirerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Son yapılan incelemelerde, proje alanındaki çalışmaların hızla ilerlediği ve kano yapma imkânı sağlayacak alanların oluşturulduğu belirtildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve diğer yetkililer, Tomarza Böke Mahallesi'ndeki kano alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.
Zamantı Irmağı boyunca kano yapma fırsatı sunacak bu proje, hem spor aktiviteleri hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sağlayarak bölgeye gelen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak. Kayseri, 2024 Yılın En İyi Spor Şehri ödülüyle bu projeyle spor ve doğa turizminin birleşiminden doğan potansiyeli değerlendirmiş olacak.
Tomarza Böke Kano Projesi, Kayseri’nin bölgesel kalkınmasına katkıda bulunurken, kano sporunun yaygınlaşmasına da önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.