Kayseri'de Kano Sporuyla Yeni Bir Turizm Rotası

Son yapılan incelemelerde, proje alanındaki çalışmaların hızla ilerlediği ve kano yapma imkânı sağlayacak alanların oluşturulduğu belirtildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve diğer yetkililer, Tomarza Böke Mahallesi'ndeki kano alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Zamantı Irmağı boyunca kano yapma fırsatı sunacak bu proje, hem spor aktiviteleri hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sağlayarak bölgeye gelen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak. Kayseri, 2024 Yılın En İyi Spor Şehri ödülüyle bu projeyle spor ve doğa turizminin birleşiminden doğan potansiyeli değerlendirmiş olacak.

Tomarza Böke Kano Projesi, Kayseri’nin bölgesel kalkınmasına katkıda bulunurken, kano sporunun yaygınlaşmasına da önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.