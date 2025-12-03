  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Kanser İlaçları İçin Sahte Rapor Skandalı: 12 Kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Kanser İlaçları İçin Sahte Rapor Skandalı: 12 Kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarından oluşan toplam 12 şüpheli düzenlenen eş zamanı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de Kanser İlaçları İçin Sahte Rapor Skandalı: 12 Kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yaklaşık üç ay süren teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda; Tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarından oluşan toplam 12 şüpheli; E.A. (34), S.A.K. (53),  S.K.G. (28),  A.O. (65),  İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34) düzenlenen eş zamanı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek, 'Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi'
Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi”
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!