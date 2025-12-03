Kayseri'de Kanser İlaçları İçin Sahte Rapor Skandalı: 12 Kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yaklaşık üç ay süren teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda; Tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarından oluşan toplam 12 şüpheli; E.A. (34), S.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34) düzenlenen eş zamanı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.