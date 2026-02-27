Kayseri'de kapalı olan yollar
Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde araç trafiğine kapalı yollar açıklandı.
27.02.2026 günü saat 08.00 itibarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde;
Kayseri/Erciyes Yolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe kapalı.
Kayseri/Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Sivas Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Kayseri/Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol tüm araç trafiğine kapalı.
Kayseri/Yozgat Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı/Gürün Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin karlı, yol TIR/çekici trafiğine kapalı.
Pınarbaşı/Göksun Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol TIR/çekici trafiğine kapalı.