Kayseri'de kapalı olan yollar

Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde araç trafiğine kapalı yollar açıklandı.

Kayseri'de kapalı olan yollar

27.02.2026 günü saat 08.00 itibarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde;

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri/Erciyes Yolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe kapalı.

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri/Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Ankara Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Sivas Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri/Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol tüm araç trafiğine kapalı.

Kayseri/Yozgat Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

İSTASYONLAR
Kayseri/Niğde Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı/Gürün Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin karlı, yol TIR/çekici trafiğine kapalı.

Pınarbaşı/Göksun Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol TIR/çekici trafiğine kapalı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 54 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
Kayseri'de 54 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
Çolakbayrakdar Çifti, Özsoy Ailesinin İftar Sofrasına Misafir Oldu
Çolakbayrakdar Çifti, Özsoy Ailesinin İftar Sofrasına Misafir Oldu
Başkan Yalçın'dan Meclis Üyelerine İcraat Sunumu
Başkan Yalçın'dan Meclis Üyelerine İcraat Sunumu
PFDK'dan Kayserispor'a bilet bloke ve Açıkalın'la Ersoy'a Para Cezası
PFDK’dan Kayserispor’a bilet bloke ve Açıkalın'la Ersoy'a Para Cezası
Kayseri-Malatya yolu tır ve çekici hariç, Pınarbaşı - Göksun yolu tüm araç trafiğine açıldı
Kayseri-Malatya yolu tır ve çekici hariç, Pınarbaşı - Göksun yolu tüm araç trafiğine açıldı
2025'te Kayseri'de 14 bin daireye yapı belgesi verildi
2025’te Kayseri’de 14 bin daireye yapı belgesi verildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!