Kayseri'de kapalı tenis kortu yapımına başlandı

Kayseri’de spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından mevcut tenis kortlarının yerine yapılması planlanan kapalı sistem iki tenis kortu projesinde çalışmalar başladı. Yüklenici firmanın sahada çalışmalara başlamasıyla birlikte proje süreci hız kazanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Kabakcı, kentte tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve sporcuların modern şartlarda antrenman yapabilmesi amacıyla önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Kabakcı, “Yapımına başlanan kapalı tenis kortlarımız sayesinde sporcularımız hava koşullarından etkilenmeden yılın 12 ayı, haftanın 7 günü antrenmanlarını sürdürebilecek. Yeni tesislerimizin sporcularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Modern yapısıyla dikkat çekecek kapalı tenis kortlarının hem performans sporcularına hem de spora yeni başlayan gençlere hizmet vereceği belirtilirken, tesisin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin tenis branşında daha güçlü bir konuma ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

