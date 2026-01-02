Kayseri'de kapanan Erciyes, Pınarbaşı, Gürün ve Göksun Yolları trafiğe Açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda merkez ve çevre ilçelerde kapanan yolların açık olduğu bildirildi.

Bu kapsamda; Kayseri -Pınarbaşı Karayolu: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile araç trafiğine kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde 00:00 itibariyle çift yönlü olarak bütün araç trafiğine açıldı.

Pınarbaşı - Göksun Karayolu: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile araç trafiğine kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde 00:00 itibariyle çift yönlü olarak bütün araç trafiğine açıldı.

Pınarbaşı - Gürün Karayolu: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile araç trafiğine kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde 00:00 itibariyle çift yönlü olarak bütün araç trafiğine açıldı.