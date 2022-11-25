Kayseri’de kar bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 26 – 27 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Kent merkezinde bugün (Cuma) kuvvetli sağanak yağmur beklenirken, yarın (Cumartesi) karla karışık yağmur ve Pazar günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar da önümüzdeki günlerde yükselecek. Kayseri merkezde bugün sıcaklık en yüksek 8 en düşük ise 4 derece olacak. Yarın sıcaklığın en yüksek 6 en düşük -1 derece, Pazar günü ise sıcaklığın en yüksek 10 en düşük -2 derece olması bekleniyor.

ERCİYES’E KAR YAĞACAK

Meteoroloji tahminlerine göre, önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’te, bugün ve yarın kar etkili olacak. Pazar günü ise kar yağışı yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Erciyes’te sıcaklıkların da en yüksek 2 en düşük eksi 6 derece olması bekleniyor.

Kayseri’nin ilçelerinde ise hava durumu ve sıcaklık tahmini, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.