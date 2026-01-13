Kayseri'de kar temizleme seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “beyaz altın” olarak nitelendirdiği kar yağışı sonrası, Büyükşehir Belediyesi merkez ve kırsal ilçelerde tüm imkânlarını seferber etti. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Büyükşehir, şehir merkezi ve kırsal alanlarda toplam 156 araç ve 421 personel 7/24 esasına göre görev yapıyor. Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler sayesinde ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kapanan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 148 personel ve 85 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında; Akkışla ilçesinde 2, Bünyan’da 22, Develi’de 23, Felahiye’de 8, Hacılar’da 2, Kocasinan’da 20, Pınarbaşı’da 10, Sarıoğlan’da 12, Sarız’da 8, Tomarza’da 10, Yahyalı’da 15 ve Yeşilhisar’da 8 mahalle yolu olmak üzere 12 ilçede, toplam 1280 kilometrelik yol ağında 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kırsalda Yoğun Mesai

Öte yandan kar yağışı ve özellikle tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Develi ilçesinde 10, Kocasinan’da 4, Pınarbaşı’da 107, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 24, Yahyalı’da 1 ve Yeşilhisar’da 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 149 mahalle yolunda ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ve tipinin yoğun olduğu özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde açılan yolların yeniden kapanabilmesi nedeniyle açık ve kapalı yol sayısında anlık değişiklikler yaşanıyor.

Kent Merkezinde Fen İşleri Sahada

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımın aksamaması adına 201 personel ve 71 araçla görev yapıyor. Büyükşehir sorumluluğundaki ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda yol genişletme faaliyetleri de sürdürülüyor.

Yaya Güvenliği Ön Planda

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmaları yaparak vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süreç boyunca vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.