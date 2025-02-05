Kayseri'de kar temizliği devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, kış koşullarında vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Ekipler, karın birikmesi sonucu oluşan buzlanmayı engellemek amacıyla kent merkezindeki kaldırımlar ve park alanlarında titiz bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Özellikle kaldırımlar, yayaların güvenli ulaşımını sağlamak adına öncelikli alanlardan biri olarak belirleniyor. Belediye ekipleri, karla kaplanan kaldırımları temizleyip, yaya trafiğini aksatmamak için gerekli tedbirleri alıyor. Ayrıca, yoğun kar birikintileri de düzenli olarak temizleniyor, böylece parkların kullanımı güvenli hale getiriliyor.

Bu kapsamda, Kayseri’deki önemli yeşil alanlardan biri olan İnönü Parkı'nın 1, 2, 3 ve 4’üncü kısımları, Tuna Parkı, Gültepe Parkı, Kadir Has Kültür Parkı gibi parkların içindeki yürüyüş yolları da ekipler tarafından titizlikle temizlendi. Bu alanlarda kar birikintilerinin temizlenmesi ve buzlanmanın engellenmesi için aralıksız çalışmalar yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak tüm birimleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin karla mücadele ekipleri, kış şartlarının zorluklarına karşı şehri daha güvenli hale getirmek için kesintisiz bir hizmet sunmayı amaçlıyor.