Kayseri'de kar yağabilir

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre, kış mevsiminin ilk ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yarından itibaren düşecek. Yağışlı hava geliyor. Bugün (Pazartesi) Kayseri merkezde yer yer yağmur bekleniyor. Yarın ise kar yağabilir. Sıcaklıklar da 11 derecelerden 4 dereceye kadar gerileyecek. Gece sıklıklarının da hafta boyunca eksi 4 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da bugün (Pazartesi) yağışın şekli karla karışık yağmur olabilir.

ERCİYES’TE 2 GÜN KAR VAR

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te bugün ve yarı aralıklarla kar yağması bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 6, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene 12 Aralık’ta açılan kayak sezonu, bu sezon pistlerde yeterli kar olmadığı için henüz açılamadı. 2 gün sürecek kar yağışı ve suni karlamayla birlikte, önümüzdeki hafta sonu sezonun açılabileceği belirtildi.