Kayseri’de kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 7 – 11 Ocak tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri ve ilçelerinde dün akşam etkili olan kar yağışı yerini sisli ve kapalı bir havaya bırakacak. Dün yağan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili olmuştu.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının önümüzdeki Çarşamba günü geri gelmesi bekleniyor. Diğer günlerde kent genelinde sisli bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

Hafta sonu Kayseri’de hava durumu ve sıcaklık tahminleri şu şekilde;

7 Ocak Cumartesi: Sisli

En düşük sıcaklık - 3, en yüksek sıcaklık 4 derece

8 Ocak Pazar: Sisli

En düşük sıcaklık - 8, en yüksek sıcaklık 4 derece.