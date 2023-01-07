Kayseri'de kar yağışı devam edecek mi?
Kayseri'de 2023 yılının ilk karı dün akşam yağdı. Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar yağışının tahminlere göre sürmesi beklenmiyor.
- 07.01.2023 11:30
- Güncelleme: 07.01.2023 11:30
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 7 – 11 Ocak tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri ve ilçelerinde dün akşam etkili olan kar yağışı yerini sisli ve kapalı bir havaya bırakacak. Dün yağan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili olmuştu.
Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının önümüzdeki Çarşamba günü geri gelmesi bekleniyor. Diğer günlerde kent genelinde sisli bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.
Hafta sonu Kayseri’de hava durumu ve sıcaklık tahminleri şu şekilde;
7 Ocak Cumartesi: Sisli
En düşük sıcaklık - 3, en yüksek sıcaklık 4 derece
8 Ocak Pazar: Sisli
En düşük sıcaklık - 8, en yüksek sıcaklık 4 derece.