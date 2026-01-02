Kayseri'de karda drift atan sürücülere yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Selimiye Mahallesi Zelve Sokakta Drift Atan Araç", "Bir araç Askeri Hastane Caddesi Kavşağı'nda drift yapıyor" ve "Battalgazi Mahallesi'nde Drift Yapan Araç" konulu ihbarlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Selimiye Mahallesi Zelve Sokakta Drift Atan Araç" ihbarına konu araç ve sürücüsü O.G. (29) yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşıldı, aracın yapılan sorgusunda plakasının sahte olduğu belirlendi ve araç sürücüsü alkometre cihazına üflemeyi reddetmesi üzerine

şahsa Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 208 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilirken O.G. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

"Bir araç Askeri Hastane Caddesi Kavşağı'nda drift yapıyor" ihbarına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konularak araç trafikten men edildi, sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

"Battalgazi Mahallesi'nde Drift Yapan Araç" ihbarına konu araç ve sürücüsü de tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 2 ay süre el konularak araç trafikten men edildi, sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.