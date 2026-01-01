Kayseri'de karlı yolda mahsur kalan vatandaşlara İHH Hizmeti

  • Haberler
Kayseri-Malatya yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlara Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi yetişti.

AFAD’ın organizasyonu ve çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, yolda kalan araçları kurtararak vatandaşların güvenliğini sağladı. Bununla da yetinmeyen ekip, araç içindeki yolculara yiyecek ve sıcak çay ikram ederek soğukta moral verdi.

İHH ekibinin bu insani yaklaşımı, hem vatandaşların takdirini topladı hem de dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Haber Merkezi

