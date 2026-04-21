Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi, projenin son durumunu yerinde incelemek için harekete geçti. Belediye yetkilileri, proje sahasında incelemelerde bulunarak çalışmaların koordineli ve verimli bir şekilde ilerlediğini doğruladı.

Proje kapsamında, fore kazık çalışmalarında kısa sürede yüzde 17 seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Ekipman takviyesiyle sürecin hız kazandığı vurgulandı. Yetkililer, Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşında hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, projenin planlanan takvim doğrultusunda, uyum içerisinde ve verimli bir şekilde ilerlemekte olduğunu dile getirdi. Yüklenici firmanın deneyimli, samimi ve gayretli bir ekipten oluştuğu da vurgulandı.

Proje, yalnızca ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik hedeflerine de katkı sunuyor. Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak, ana arterlerde kesintisiz ulaşımı sağlamak ve bağlantı yollarını daha işlevsel hale getirmek amacıyla etaplar halinde sürdürülen çalışmalar, Kayseri'nin ulaşım vizyonuna önemli katkılar sağlayacak.