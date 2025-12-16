Kayseri'de Kartal Kavşağı Altyapı Çalışmaları Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım projeleri çerçevesinde kentin çeşitli noktalarında altyapı çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Sağlıklı bir ulaşım için gerekli altyapının önemine vurgu yapan yetkililer, çalışmaların titizlikle ilerlediğini ifade etti.

Kartal Kavşağı için gerçekleştirilen kapsamlı altyapı çalışmaları, ilerleyen süreçte herhangi bir sorun yaşanmaması adına planlı bir şekilde yürütülüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının yerleştirilmesine devam ediliyor.

Şubat ayında yer tesliminin yapılmasıyla birlikte Kartal Kavşağı'nın inşaatına başlanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, Talas Bulvarı'nda ve çevresindeki diğer noktalardaki altyapı faaliyetlerinin de Kartal Kavşağı ile ilgili olduğu belirtildi.

Çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi veren yetkililer, yüklenici firma temsilcilerine de teşekkür etti.