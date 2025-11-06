Kayseri'de Kartal Kavşağı İçin Alternatif Yollar Açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kartal Kavşağı'nın alternatif yollarının açılması için yapılan yol düzenleme çalışmaları, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

Yapım aşamasındaki yollar, Talas yönünden gelen araçların şehir merkezine girişini kolaylaştıracak. Yeni açılan Davud-el Kayseri caddesi üzerinden 29 Ekim Kavşağı'na bağlanarak organize sanayi bölgesine ulaşım sağlanması planlanıyor. Bu sayede, bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürütülen altyapı ve ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım alanındaki vizyon projeleri, Kayseri’deki trafik akışının rahatlamasını ve şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlamayı hedefliyor.

Bu çalışmalar, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.