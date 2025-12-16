Kayseri’de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından illere göre konut satışları açıklandı. Buna göre Kayseri’de 2025 yılında ilk 11 ayda 32 bin 617 konut satıldı. Kasım ayında 2 bin 812 konut satılırken, en çok satışın yapıldığı ay ise 3 bin 839 konut ile Ağustos ayı oldu.

Diğer aylarda Kayseri’de yapılan konut satışları ise şu şekilde;

Ocak ayında 2 bin 563

Şubat ayında 2 bin 351

Mart ayında 2 bin 189

Nisan ayında 2 bin 736

Mayıs ayında 2 bin 712

Haziran ayında 2 bin 517

Temmuz ayında 3 bin 436

Ağustos ayında 3 bin 839

Eylül ayında 3 bin 407

Ekim ayında 3 bin 605

Kasım ayında 2 bin 812