Kayseri'de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Konut satışlarındaki durağanlık Kasım ayında da devam etti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kayseri'de Kasım ayında 2 bin 812 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından illere göre konut satışları açıklandı. Buna göre Kayseri’de 2025 yılında ilk 11 ayda 32 bin 617 konut satıldı. Kasım ayında 2 bin 812 konut satılırken, en çok satışın yapıldığı ay ise 3 bin 839 konut ile Ağustos ayı oldu.
Diğer aylarda Kayseri’de yapılan konut satışları ise şu şekilde;
Ocak ayında 2 bin 563
Şubat ayında 2 bin 351
Mart ayında 2 bin 189
Nisan ayında 2 bin 736
Mayıs ayında 2 bin 712
Haziran ayında 2 bin 517
Temmuz ayında 3 bin 436
Ağustos ayında 3 bin 839
Eylül ayında 3 bin 407
Ekim ayında 3 bin 605
Kasım ayında 2 bin 812