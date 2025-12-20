Kayseri'de Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 516 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2025 verileri açıklandı. Buna göre Kayseri’de Kasım ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 516 bin 81 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların 311 bin 980’i otomobil, 7 bin 648'i minibüs, 5 bin 294’ü otobüs, 80 bin 351’i kamyonet, 20 bin 232 kamyon, 52 bin 104’ü motosiklet, bin 477’ü özel amaçlı araç ve 36 bin 995'i traktörlerden oluştu.

Önceki aya göre bakıldığında, kamyonetlerin, otomobillerin, kamyonların trafiğe kaydı artarken; minibüslerin, traktörlerin, motosikletlerin, otobüslerin ve özel amaçlı araçların sayısında düşüş görüldü.