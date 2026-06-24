Kayseri'de kasten öldürme suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin saklandıkları adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında, “Kasten Öldürme” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. (22) ile aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15’er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. (66) ve M.İ. (62) yakalandı.
Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.