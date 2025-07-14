Kayseri'de kavurucu hafta: Sıcaklık 37 derece

Bunaltıcı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kayseri'de de hafta boyunca en düşük sıcaklık 34, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Kayseri'de kavurucu hafta: Sıcaklık 37 derece

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de hafta içi hava durumu raporu açıklandı.

Buna göre bunaltıcı sıcaklar etkisini göstermeye devam edecek. 14 Temmuz 2025’de merkezde sıcaklık en yüksek 37 derece, en düşük ise 17 derece olacak.

Salı günü en yüksek sıcaklık 36 derece, çarşamba günü en yüksek sıcaklık 34 derece, perşembe günü en yüksek sıcaklık 35 derece, cuma günü ise en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Haber Merkezi

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