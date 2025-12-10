Kayseri'de kayıp olarak aranan 2 çocuk bulundu

Kayseri'de aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Kayseri'de kayıp olarak aranan 2 çocuk bulundu

Kayseri’de aileleri tarafından yapılan müracaat ile kayıp olarak aranan 2 çocukla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Talas Polis Merkezi Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İ.B.A.(15) ve A.E.A.(15) 24 saat içerisinde bulundu. İ.B.A.(15) ve A.E.A.(15) kayıp oldukları süre zarfında kendilerine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilerek ailelerine teslim edildi.

