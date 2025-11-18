Kayseri'de kayıtlı 10 araçtan biri motosiklet

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2025 verileri açıklandı. Buna göre Kayseri’de Ekim ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 513 bin 518 oldu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların 310 bin 524'ü otomobil, 7 bin 606'sı minibüs, 5 bin 293'ü otobüs, 80 bin 74’ü kamyonet, 20 bin 172'si kamyon, 51 bin 685'i motosiklet, bin 470'i özel amaçlı araç ve 36 bin 964'ü traktörlerden oluştu. Önceki aya göre bakıldığında, kamyonetlerin, otomobillerin, kamyonların ve traktörlerin trafiğe kaydı artarken; minibüslerin, motosikletlerin, otobüslerin ve özel amaçlı araçların sayısında düşüş görüldü.