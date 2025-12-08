  • Haberler
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Başkanlığında il genelindeki çalışmaların ele alındığı Genel Değerlendirme Toplantısı, 16 ilçe kaymakamının katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kayseri'de kaymakamlar ile birlikte ilçe gündemi masaya yatırıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, il genelindeki çalışmaların ele alındığı Genel Değerlendirme Toplantısı, 16 ilçe kaymakamı katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; kamu hizmetlerinin etkinliği, yürütülen projelerin durumu, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, güvenlik ve asayiş konuları ile ilçelerde devam eden yatırımlar değerlendirildi. 
Kaymakamlar, kendi ilçelerindeki faaliyetler, ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konular hakkında Vali Çiçek’e bilgiler verdi.

Vali Çiçek toplantıda yaptığı değerlendirmede, kamu hizmetlerinin il genelinde koordinasyon içinde yürütülmesinin önemini vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı, karşılıklı istişare ve gelecek dönem planlamalarının yapılmasının ardından sona erdi.

