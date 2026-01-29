Kayseri mobilyasına dev yatırım: KAYMOBSAN projesinde sona gelindi

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, mobilya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Ercan Sarıkaya, Kayseri mobilyasına yön verecek projeler açıklayarak, kümelenmenin gücüyle birlik beraberlik içinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti.

SEKTÖRE DEVASA YATIRIM: KAYMOBSAN

Kayseri’de büyüme potansiyeli olan çok sayıda KOBİ’nin bulunduğunu ifade eden Başkan Ercan Sarıkaya, “Küçük sanayi sitesinden OSB’lere geçiş çok mümkün değil. Sanayi sitesindeki en büyük atölyeler 800 metrekare. OSB’lerde ise en küçük fabrikalar 5 bin metrekare. KOBİ’lerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için şehrimizde orta ölçekli sanayi sitesine ihtiyaç var. İşte bu nedenle KAYMOBSAN Kooperatifini kurduk. Küçük sanayi sitelerindeki üreticilerimizi KAYMOBSAN orta ölçekli sanayi sitemize, oradan da OSB’lere taşıyacak üretim alanları oluşturacağız. KAYMOBSAN, Kayseri’nin üretim gücünü omuz omuza vererek büyütecek, planlı sanayiyi esas alan kolektif bir başarı modelidir. Sektöre yeni bir ivme kazandıracak olan KAYMOBSAN’da kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettik. Arsamızla ilgili her türlü alt ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Proje çalışmalarımızda son aşamaya geldik. İş yerlerinin yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla görüşüyoruz. Bu proje Kayseri sanayisinin gücünü yeniden tanımlayan stratejik bir adım ve planlı sanayileşme vizyonumuzun somut bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM, DIŞA AÇILIM

Mobilya sektörünün büyümesi için çok önemli hedefler koyarak Değişim, Dönüşüm, Dışa Açılım (3D) adını verdikleri bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Başkan Ercan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar kendi çabalarımızla ve emeğimizle sektörümüzü bir yerlere getirdik. Artık dünyadaki rekabet hepimizin boyunu aşmış durumda. Bu yüzden diyoruz ki; değişim, dönüşüm ve dışa açılım artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kayseri mobilyasını sadece bugüne değil, yarına da hazırlamak zorundayız. Birlikte hareket ederek büyük bir güç oluşturabiliriz. Birlikte üretim, ortak tanıtım, ortak pazarlama, ortak satış gibi konularda her türlü desteği vereceğiz.” açıklamasını yaptı.

DİJİTAL TİCARETTE GÜÇ BİRLİĞİ: KumsHome

Kayseri mobilyasının yeni markasının KumsHome olacağını ifade eden Sarıkaya, “Bizler üretirken, çarşıda pazarda iken evimizde iken hatta gece uyurken dünyada ve Türkiye’de müthiş bir ticaret yapılıyor. Mağaza yok, çalışan yok, nerde kim üretiyor soran yok, tahsilat derseniz kredi kartı ile garanti. Böylesi önemli pazarda söz sahibi olacak hamleler yapmalıyız. KumsHome ile yakın zamanda e ticaret sisteminde yer alacağız. KumsHome, sadece bir e ticaret markası olmayacaktır. Gelecekte çok önemli satış kanallarında da söz sahibi olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİMİZ FUARIMIZ GELİYOR”

Fuar maliyetlerinin geldiği noktanın çok önemli bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Ercan Sarıkaya, “Geçen yıl İstanbul Mobilya Fuarı’na Kayseri’den 175 firma katıldı, ama bu yıl 100 tanesi yok. Nedeni Fuar maliyetleri. OSB Başkanımıza, Yönetim Kuruluna ve ayrıca Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. 2027 Nisan ayında, önceliği daha önce hiç fuara katılmamış kendi üyelerimize veren, kendi mobilya fuarımız için OSB Fuar alanı ilk yıl ücretsiz olmak üzere bize tahsis edildi. Fuarcılık sektörüne bambaşka bir proje ile gireceğiz. Bu fuarın sektörümüzü heyecanlandıracağını ve canlandıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Sarıkaya, mobilya sektörünün gelişmesi için bu projelerin yanı sıra Tasarım Yarışması, yurt içi ve yurt dışı fuarlara toplu katılım, Mobilyacılar Odası güvencesiyle satış gibi pek çok projeyi daha hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.