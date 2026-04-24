Kayseri'de Kayserispor için seferberlik

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayseripor ligin 31.haftasında yarın evinde Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Zorlu doksan dakika öncesi Kayseri şehri takımlarına tam destek verecek.

Şehrin önde gelen isimleri şehrin en büyük markası olan Zecorner Kayserispor için destek çağrısında bulundular. Ligde kalma adına kritik bir doksan dakikaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılı takımın taraftarına maçın biletleri ücretsiz olarak yüklenecektir. Ücretsiz biletlerden sadece Passolig kartı olanlar yararlanacaktır.

Ligde kalma umutlarını artırma konusunda inançları tam olan Kayserisporlu taraftarlar, "Bizler tribünde, sizler sahada sonuna kadar mücadele!" ve "Altay maçında tam destek. Ölmek var, susmak yok’ sloganları yayınladı.