Kayseri'de Kaza Bilançosu Açıklandı: Artış sürücüleri tedirgin ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı trafik kaza sayıları istatistiklerine göre Kayseri’de trafik kazası sayıları 2024 yılında artış gösterdi. 2023 yılında şehirde toplam 4 bin 839 trafik kazası meydana gelirken, 2024 yılında bu sayı 5 bin 154’e yükseldi.

