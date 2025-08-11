Kayseri'de Kaza Bilançosu Açıklandı: Artış sürücüleri tedirgin ediyor

  • Haberler
2024 Yılında Kayseri'de meydana gelen trafik kazası bilançosu belli oldu. Bir önceki yıla göre artan kaza oranları sürücüleri tedirgin ediyor.

Kayseri’de trafik kazası sayıları 2024 yılında 5 bin 154’e yükseldi. Verilere göre, Kayseri’de bir yılda yaşanan trafik kazası artışı yüzde 6,5 civarında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı trafik kaza sayıları istatistiklerine göre Kayseri’de trafik kazası sayıları 2024 yılında artış gösterdi. 2023 yılında şehirde toplam 4 bin 839 trafik kazası meydana gelirken, 2024 yılında bu sayı 5 bin 154’e yükseldi.
Verilere göre, Kayseri’de bir yılda yaşanan trafik kazası artışı yüzde 6,5 civarında oldu.

Haber Merkezi

