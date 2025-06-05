Kayseri'de Kene Tehlikesi: Bir Can Daha Gitti

Yaz aylarının gelmesiyle kene vakaları yeniden gündeme gelirken, Kayseri'de acı bir kayıp yaşandı. Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Mehmet Eker, kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti.

Kayseri'de Kene Tehlikesi: Bir Can Daha Gitti

Edinilen bilgilere göre, ısırık sonrası sağlık durumu hızla kötüleşen Eker, yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındı. Üç gün boyunca süren mücadeleye rağmen doktorların tüm çabaları sonuç vermedi ve Eker yaşamını yitirdi.  

Ailesi ve yakınlarını yasa boğan bu trajik kayıp, bölgede kene kaynaklı sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini ve korunma yöntemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.  

Hacı Mehmet Eker’in cenazesi, 5 Haziran Perşembe günü Tomarza Şıhbarak Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.  

Haber Merkezi

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