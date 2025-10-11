Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor: Oruçreis 2. Etap Çalışmaları Devam Ediyor

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etap çalışmaları hızla ilerliyor. Proje kapsamında 624 dairelik konut inşaatı sürerken, tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yapan yetkililer, Kayseri'nin daha dirençli, konforlu ve estetik bir kent haline gelmesi için bu tür projelere devam edileceğini belirtti. Oruçreis projesinin tamamlanmasının ardından, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediği ve yüklenici firmanın zamanında projeyi tamamladığı ifade edildi. Ayrıca, Karpuzatan bölgesindeki işletmelerin konutlarla çevrileceği ve gelecekte bu alanlarla ilgili planlamaların yapılabileceği de aktarıldı.

Projenin ilerleyişi hakkında bilgi almak üzere yapılan incelemeye, ilgili daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

Haber Merkezi

