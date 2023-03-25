Kayseri'de kiralar 6 ayda yüzde 150 arttı, fırsatçılığa dikkat!

 Kayseri'de kiralar son 6 ayda yüzde 150 arttı. Kiraların 2 bin 500 liradan başladığını belirten Yağcıoğlu Gayrimenkul Sahibi Ahmet Yağcıoğlu emlak sektöründe artan fiyatların fırsatçılığa çevrilmemesi yönünde mülk sahiplerine uyarıda bulundu. 

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  • 25.03.2023 18:26
  • Güncelleme: 25.03.2023 18:26
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Kayseri'de kiralar 6 ayda yüzde 150 arttı, fırsatçılığa dikkat!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Kayseri’ye gelen depremzedeler, ekonomik dalgalanmalar emlak sektörünü de etkiledi. Yağcıoğlu Gayrimenkul Sahibi Ahmet Yağcıoğlu, artan fiyatları hakkında bilgi verdi. Kayseri’de en düşük kiralık dairenin 2 bin 500 liradan başladığını belirten Yağcıoğlu, artan fiyatların fırsatçılığa dönüşmemesi gerektiğini söyledi. 

Mülk sahiplerinin yapmış olduğu fahiş zamlardan emlakçıların da etkilendiğini belirten Yağcıoğlu, “Kiralık dairelerde şu anda 2+1 3+1 çok eski dairelerde bile 2 bin 500 liranın altında kiralık daire kalmadı. Yeni üretilmiş olan dairelerde de fiyatlar 5-6 bin lira düzeylerine yükselmiş durumda. 4+1 dairelerde ise fiyat 7-8 bin liraya kadar çıkıyor. Bu dönemde yaşadığımız gerek deprem afeti gerekse ekonomik dalgalanmalar ve siyasi değişimler fiyatlara etki ediyor. Ama bu durumu fırsatçılığa çevirmememiz gerekiyor. Değerinin üzerinde fiyat isteyen ev sahiplerinin fiyatlarında güncelleme yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Bu durumdan emlak sektörü olarak çok etkileniyoruz ve hedef gösteriliyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘SON 6 AYDA YÜZDE 150 ARTIŞ’

Kiralarda son 6 aylık dönem yüzde 150’nin üzerinde artış olduğuna işaret eden Yağcıoğlu, fiyat artışlarını da şunlara bağladı: “Kiralık dairelerin olmayışı, talebin çok olması, mülteci oranın çok fazla olması, konut arzının yeterli miktarda olmaması ve son dönemde yaşanan deprem felaketi olumsuz etki yarattı. Bu yüksek fiyatlarla satış ya da kiralamalar zorlaştığı için fiyatların biraz daha stabil hale geleceğini ümit ediyorum” dedi.

1ha

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