Kayseri'de kırık not faciası: Lise 1 öğrencisi yaşamına son verdi

Edinilen bilgilere göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 6’ncı katında oturan lise 1’inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15), iddiaya göre karnesinde yer alan üç zayıf ders nedeniyle ağabeyiyle tartıştı. Tartışmanın ardından genç öğrenci evinin penceresinden atladı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.Ş., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu trajik olay, gençlerin eğitim sürecinde yaşadığı baskıların ve aile içi iletişimdeki kırılganlıkların ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çocukların ve gençlerin başarısızlık karşısında yalnız bırakılmaması, ailelerin destekleyici bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekiyor.