  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de kırık not faciası: Lise 1 öğrencisi yaşamına son verdi

Kayseri'de kırık not faciası: Lise 1 öğrencisi yaşamına son verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lise öğrencisinin yaşamına son vermesi, aile içi iletişim ve gençlerin yaşadığı baskılar konusunda acı bir tabloyu gözler önüne serdi.

Kayseri'de kırık not faciası: Lise 1 öğrencisi yaşamına son verdi

Edinilen bilgilere göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 6’ncı katında oturan lise 1’inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15), iddiaya göre karnesinde yer alan üç zayıf ders nedeniyle ağabeyiyle tartıştı. Tartışmanın ardından genç öğrenci evinin penceresinden atladı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.Ş., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu trajik olay, gençlerin eğitim sürecinde yaşadığı baskıların ve aile içi iletişimdeki kırılganlıkların ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çocukların ve gençlerin başarısızlık karşısında yalnız bırakılmaması, ailelerin destekleyici bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor
Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor
Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti
Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti
MHP'li Say, 'Dünyaya mal olmuş Koca Sinan'ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış'
MHP’li Say, “Dünyaya mal olmuş Koca Sinan’ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış”
İYİ Partili Yücel, 'Sanayici üretime başlamadan borca giriyor'
İYİ Partili Yücel, “Sanayici üretime başlamadan borca giriyor”
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Elitaş gerginliği
Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde Elitaş gerginliği
Meclis Üyesi Ülker, 'Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?'
Meclis Üyesi Ülker, “Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!