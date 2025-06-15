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Kayseri'de Kırım Kongo Tehlikesi: Keneden üçüncü ölüm!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu bir kişi daha hayatını kaybetti. Pusatlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Şimşek, kene tarafından ısırılmasının ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de Kırım Kongo Tehlikesi: Keneden üçüncü ölüm!

Tomarza ilçesinde kafasına kene yapışan 3 çocuk babası Ali Şimşek (65) yaşamını yitirdi.

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde iddiaya göre arkadaşlarıyla pikniğe giden A.Ş.’nin kafasına kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran şahıs daha sonra rahatsızlandı. Tomarza Devlet Hastanesi’ne giden A.Ş., Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen edildi. Bir süre tedavi gören vatandaş kurtarılamadı. Yaşamını yitiren A.Ş. cenazesi Pusatlı Mahallesi’ne kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

 

Haber Merkezi

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