'Kayseri'de kirpik yaptırma yaşı 13'e kadar düştü '

Güzellik Uzmanı İlayda Akdoğan, Kayseri'de ipek kirpik yaptırma yaşının 13'e düştüğünü söyledi. Uzmanlar, yanlış işlemler yapıldığında bunun göz sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Güzellik uzmanı İlayda Akdoğan ipek kirpikte yanlış uygulama yapılmadığı sürece zararının olmadığını belirterek, “Kirpik lifting, kendi doğal kirpiklerimize uygulanan bir bakım ve kıvırma işlemidir. Bu işlem, kendi kirpiklerimizin daha belirgin ve kıvrık görünmesini sağlar. İpek kirpik ise ekstra bir ekleme işlemi olduğu için, kirpiklerinizin daha uzun ve daha hacimli görünmesini sağlar. Lifting zaten bakım odaklı bir işlemdir. Kıvırma ile birlikte kirpiğe keratin ve botoks işlemleri de uygulanır. İpek kirpik de yanlış işlem veya uzman olmayan kişiler tarafından uygulama yapılmadığı sürece, kirpiklerinize hiçbir şekilde zarar vermez. Ancak, yanlış uygulama yapılırsa veya uzman olmayan bir kişi tarafından yapılırsa ipek kirpik, kendi kirpiklerinize ve göz sağlığınıza zarar verebilir. Enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca gözlerde kızarıklık, alerjik reaksiyon ve kirpiklerde seyrelme, kelleşme veya küsmek gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Kayseri'de kirpik yaptırma yaşı, benim tecrübelerime göre 13-14 yaşlarına kadar düştü. Üst sınır tabii ki yok, 60-70 yaşlarına kadar herkes yaptırabilir. 13-14 yaş altına aslında çok önermiyorum. Ebeveyn kontrolü olmadan yapılabilecek bir işlem olsa ve sağlığa zararlı olmadığı için sıkıntı olmasa da, biz yine de 12 yaş altına uygulama yapmayı önermiyoruz. Yani, bir yaş sınırı yok. Uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığı zaman, öncelikle kirpiklerinizde kesinlikle seyrelme, kısalma ve kopma gibi durumları yaşarsınız. İpek kirpik uygulaması yapıldıktan sonra bakımlarını düzenli yaptırarak istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, bunun bir süresi yoktur. İpek kirpiğe ilk uygulamadan sonra 2, 3 veya 4 haftada bir bakım yaptırabilirsiniz. Tabii ki kullanım şeklinize bağlı olarak bu süre daha uzun da olabilir. Öncelikle gideceğiniz merkezi ve uzmanı kesinlikle araştırmanızı öneriyorum. Çünkü ipek kirpik yapan çok fazla kişi var. ‘Uzmanım’ diyerek aslında uzman olmayan birçok kişi bulunuyor. Yanlış uygulama yapıldığı zaman maalesef çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Ben de böyle yanlış yapılan işlemleri çok görüyorum” şeklinde konuştu.