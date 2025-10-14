Kayseri'de kırsal kalkınma destekleri devam ediyor
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Mimarsinan Mahallesi’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe almaya hak kazanarak makina-ekipman satın alımını gerçekleştiren işletmede makina tespitinde bulundu. Ayrıca ve Talas ilçesindeki KKDP kapsamında Tarımsal Ürünlerin işlenmesine yönelik yatırım için yüzde 50 hibe almaya hak kazanarak yapılacak olan işletmenin inşaat alanında incelemelerde bulunarak hayırlı olsun dileklerini sundu.