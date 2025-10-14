Kayseri'de kırsal kalkınma destekleri devam ediyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe almaya hak kazanarak makina-ekipman satın alımını gerçekleştiren işletmede makina tespitinde bulundu.

Kayseri'de kırsal kalkınma destekleri devam ediyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Mimarsinan Mahallesi’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe almaya hak kazanarak makina-ekipman satın alımını gerçekleştiren işletmede makina tespitinde bulundu. Ayrıca ve Talas ilçesindeki KKDP kapsamında Tarımsal Ürünlerin işlenmesine yönelik yatırım için yüzde 50 hibe almaya hak kazanarak yapılacak olan işletmenin inşaat alanında incelemelerde bulunarak hayırlı olsun dileklerini sundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık konut vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kiralık konut vurgusu
Mevsim geçişlerinde göz nezlesi vakaları artıyor: Uzmanlardan hijyen ve korunma uyarısı
Mevsim geçişlerinde göz nezlesi vakaları artıyor: Uzmanlardan hijyen ve korunma uyarısı
Erasmus projeleri sergisi açıldı
Erasmus projeleri sergisi açıldı
Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'de Kendi İmkânlarıyla Dönüşüm Yapan İlk Ve Tek Belediyeyiz'
Başkan Çolakbayrakdar: “Türkiye’de Kendi İmkânlarıyla Dönüşüm Yapan İlk Ve Tek Belediyeyiz”
Hâl İşletmeleri Başkanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret
Hâl İşletmeleri Başkanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret
Gevher Nesibe Şifahanesi'nde 'Modern Tıp' konuşuldu
Gevher Nesibe Şifahanesi'nde ‘Modern Tıp’ konuşuldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!