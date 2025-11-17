Kayseri'de Kırsal Kalkınma: 'Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor' Projesi

Proje kapsamında, Güzelsu Mahallesi'nde hayvancılık yapan vatandaşlar, koyun sayılarında kayda değer artışlar gözlemliyor. 2021 yılında başlatılan proje sayesinde, mahalledeki besiciler, sürülerini hızla büyüterek hem ekonomik hem de sosyal kalkınmalarına katkı sağlıyor. Bu durum, Kayseri'nin kırsal bölgelerinde büyük bir dönüşüm yaratıyor.

Proje, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve kendi kendine yeterlilik prensiplerine dayalı bir model sunarak, yerel tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekliyor. Besiciler, bu projeden faydalandıklarını ve sürülerini artırmanın yanı sıra, kırsal ekonomiyi canlandırma fırsatını yakaladıklarını ifade ediyor.

Yerel besiciler, hayvancılığın maddi ve manevi açıdan büyük bir bereket kaynağı olduğunu vurgularken, gençlere de geleneksel alanlarda girişimcilik yapmaları için tavsiyelerde bulunuyor. Hayvancılığın, tarım ve toprak işlerinin gelişmesiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanındaki bu dönüşümünün, şehrin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor. Bu tür projeler, yerel halkın yaşam standartlarını yükseltirken, kırsal alanların da yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.