  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Kırsal Mahalle Yollarına Kış Öncesi Güvenlik ve Konfor Yatırımı

Kayseri'de Kırsal Mahalle Yollarına Kış Öncesi Güvenlik ve Konfor Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal mahalle yollarının ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, ilçe merkezleri ve mahallelerdeki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Kayseri'de Kırsal Mahalle Yollarına Kış Öncesi Güvenlik ve Konfor Yatırımı

Akkışla'da Güvenli Ulaşım İçin Çalışmalar Sürüyor

Akkışla ilçe merkezi ve mahallelerde, asfalt yama, çukur doldurma ve deformasyon giderme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetler, kış ayları gelmeden mevcut bozulmaları gidermeyi ve olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Böylece, vatandaşlara kış şartlarında bile güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin diğer ilçelerindeki yol bakım ve onarım hizmetleri için de hazırlıklarını tamamladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihalelerle, bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerindeki kırsal ve şehir içi ulaşım ağlarını en iyi seviyede tutma vizyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Beğendik Bağları Cinayetinin Katili Bulundu: Vahşi Batı gibi cinayet
Beğendik Bağları Cinayetinin Katili Bulundu: Vahşi Batı gibi cinayet
Paris'te Diplomasi ve İşbirliği Temasları: Hulusi Akar'dan Fransa'da Yoğun Görüşme Trafiği
Paris’te Diplomasi ve İşbirliği Temasları: Hulusi Akar’dan Fransa’da Yoğun Görüşme Trafiği
Milletvekili Çopuroğlu, 'Gençlerin tarıma alışabilmesi için 81 ilde okullara bahçe yapılacak'
Milletvekili Çopuroğlu, “Gençlerin tarıma alışabilmesi için 81 ilde okullara bahçe yapılacak”
Milletvekili Çopuroğlu, 'Özgür Bey bizi takip etsin, hayatında çok şey değişir'
Milletvekili Çopuroğlu, “Özgür Bey bizi takip etsin, hayatında çok şey değişir”
Narko-Okul uygulamasında 14 kişi sorgulandı
Narko-Okul uygulamasında 14 kişi sorgulandı
PFDK'dan Erciyes 38 FK'ya 'çirkin ve kötü tezahürat' cezası
PFDK’dan Erciyes 38 FK’ya ‘çirkin ve kötü tezahürat’ cezası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!