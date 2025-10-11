Kayseri'de Kırsal Mahalle Yollarına Kış Öncesi Güvenlik ve Konfor Yatırımı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal mahalle yollarının ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, ilçe merkezleri ve mahallelerdeki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.
Akkışla'da Güvenli Ulaşım İçin Çalışmalar Sürüyor
Akkışla ilçe merkezi ve mahallelerde, asfalt yama, çukur doldurma ve deformasyon giderme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetler, kış ayları gelmeden mevcut bozulmaları gidermeyi ve olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Böylece, vatandaşlara kış şartlarında bile güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin diğer ilçelerindeki yol bakım ve onarım hizmetleri için de hazırlıklarını tamamladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihalelerle, bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerindeki kırsal ve şehir içi ulaşım ağlarını en iyi seviyede tutma vizyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.