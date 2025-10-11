Kayseri'de Kırsal Mahalle Yollarına Kış Öncesi Güvenlik ve Konfor Yatırımı

Akkışla'da Güvenli Ulaşım İçin Çalışmalar Sürüyor

Akkışla ilçe merkezi ve mahallelerde, asfalt yama, çukur doldurma ve deformasyon giderme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetler, kış ayları gelmeden mevcut bozulmaları gidermeyi ve olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Böylece, vatandaşlara kış şartlarında bile güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin diğer ilçelerindeki yol bakım ve onarım hizmetleri için de hazırlıklarını tamamladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihalelerle, bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerindeki kırsal ve şehir içi ulaşım ağlarını en iyi seviyede tutma vizyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.