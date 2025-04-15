Kayseri'de Kırsal Mahallelere Yatırımlar Arttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 döneminde kırsal mahallelere yönelik yaptığı 674 milyon TL'nin üzerindeki yatırımlarla dikkat çekiyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen projeler, Kırsal alanların geliştirilmesi adına önemli bir başarı hikâyesi oluşturdu.

Kayseri'de Kırsal Mahallelere Yatırımlar Arttı

Kırsal yatırımlar kapsamında, 344 mahallede 3 milyon 979 bin 632 metrekare kilitli parke döşendi. Ayrıca, 448 mahallenin çocuk oyun gruplarıyla donatılması ve 279 mahallede mezarlık duvarlarının inşaası gibi birçok hizmet sunuldu. 135 mahallede halı sahaların açılması da spor etkinlikleri için olanakları artırırken, 459 mahallede sosyal tesis, cami ve okul onarımları gerçekleştirildi.

Kayseri’nin kırsal alanlarında sunulan bu hizmetler, bölgedeki sosyal ve kültürel hayatı harekete geçirerek, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. Kırsal alanların şehrin bir parçası olarak görülmesi anlayışıyla yapılan yatırımlar, kaynaşmayı ve bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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