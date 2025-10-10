Kayseri'de kırsal toplu ulaşımında 'Ön koltuk cam kenarı' mobil uygulama dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlara çağdaş ve pratik bir hizmet sunuyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. vatandaşların ilçe seyahatlerini daha kolay ve planlı hale getirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kırsal ilçe yolculuklarında rezervasyon ve talep odaklı ulaşımı mümkün kılacak “Yerim Ayrı” mobil uygulaması, ilk olarak Bünyan ilçesinde 13 Ekim Pazartesi günü vatandaşların kullanımına sunulacak.

Uygulama sayesinde yolcular, mobil cihazları üzerinden biletlerini önceden alarak, belirlenen duraklardan doğrudan araca binebilecek. Bu sistemle birlikte kalkış noktalarına gitmeye gerek kalmadan, güzergâh üzerindeki tanımlı duraklardan seyahate başlanabilecek.

Talep Odaklı Ulaşım Uygulaması’nın İlk Adımı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden bir ilk daha. Artık ilçe yolculuklarında seyahatlerinizi önceden planlayabileceksiniz. Kayseri'de Talep Odaklı Ulaşım Uygulaması’nın ilk adımı olacak olan bu projemiz; Kayseri Şehir Merkezi ile İlçeler arasında ulaşım araçlarını kullanan yolcularımız için büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıma sunacağımız ‘Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız’ ile ilçe seyahatlerinize ait biletlerinizi mobil uygulama üzerinden satın alarak, koltuğunuz yolculuk öncesinde hazır olacak ve kalkış duraklarına gitmenize gerek kalmadan ilgili ilçe hattının güzergâhı üzerindeki tanımlı duraklardan araçlarımıza biniş yapabileceksiniz. Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız ilk olarak Bünyan ilçemizde yolcularımızın kullanımına sunulacaktır.”

Kullanımı Basit ve Kullanıcı Dostu

“Yerim Ayrı” mobil uygulamasının kullanımı oldukça basit ve kullanıcı dostu olarak dikkat çekiyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların şu adımları takip etmesi yeterlidir:

“Uygulama mağazalarından “Yerim Ayrı” mobil uygulamasını cep telefonunuza indiriniz. Üyelik ve kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayınız. Seyahat etmek istediğiniz ilçeyi seçiniz. İlçe seçiminden sonra güzergâh, tarih ve saat bilgilerini belirleyiniz. Alt kısımda listelenen seferler arasından size uygun olanı seçiniz. Biniş yapacağınız durağı belirleyiniz. “Bilet al” ekranında kendiniz ya da bir yakınınız için bilet alabilirsiniz. Ödeme işlemleri için bir defaya mahsus Bankalar Arası Kart Merkezi’ne (BKM Express) kayıt olunuz ve kart bilgilerinizi tanımlayarak ödemeyi tamamlayınız. Satın alma işleminiz tamamlandığında oluşan QR kodu, araca biniş sırasında şoför uygulamasına okutarak yolculuğunuza başlayabilirsiniz.”

Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerim Ayrı” mobil uygulaması ile ilçe seyahatleri artık daha planlı, daha konforlu ve daha erişilebilir hale geliyor. Uygulamanın önümüzdeki süreçte diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.