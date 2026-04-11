Kayseri'de kırsala giden 11 otobüs hattında değişiklik
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından şehir içinde faaliyet gösteren 11 otobüs hattının güzergah ve sefer saatlerinde güncelleme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda 11 otobüs hattının güzergah ve sefer saatlerinde güncelleme yapıldı. Değişiklikler 11 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Buna göre; 170 Hat Kodlu R146 Anafartalar RSİ - Ebiç, Dadağı, Mahzemin Aktarma Hattı'nda güzergah güncellemesi yapıldı,
Mahzemin, Ebiç, Dadağı - Anafartalar aktarma hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
Eskiömerler, Hırka - Anafartalar RSİ aktarma hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
Garipçe, Üçkuyu - Anafartalar RSİ aktarma hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
Himmetdede, Düver, Elmalı, Kaş hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
İldem, Mimsin, M. Bahçesi Ekspres hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
İncesu hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
İncesu Organize hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
Kızılören - İncesu aktarma hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
Şeyhşaban, Subaşı, Organize Sanayi - İncesu hattında sefer saati güncellemesi yapıldı,
Tahirini, Küllü, Karahöyük - Anafartalar RSİ aktarma hattında sefer saati güncellemesi yapıldı.