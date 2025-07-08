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Kayseri'de Kırsalda Güneş Enerjili Hayvancılık Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda hayvancılığı desteklemek amacıyla güneş enerjisiyle çalışan hayvan içme suyu sistemini 30 mahallede hayata geçiriyor. Proje kapsamında, 3 mahallede uygulama aşamasına geçilirken, 7 mahallede ise sondaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu girişim, kırsalda üretimi artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Kayseri'de Kırsalda Güneş Enerjili Hayvancılık Desteği

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, özellikle dağlık ve elektrik hattı bulunmayan bölgelerde güneş enerjisi ile hayvan içme suyu temin edilecek. Uygulamanın ilk aşaması Epçe, Yazıbaşı ve Gümüşören mahallelerinde başladı; burada sondaj kuyuları tamamlanarak güneş panellerinin kurulumu için altyapı çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca, Melikgazi Yeşilyurt, Develi Gazi, Yukarı Develi, Beleşme Yaylası, Ayvazhacı, Çaylıca ve Ayşepınar mahallelerinde sondaj çalışmaları yapılacak ve yeterli su debisine ulaşılması hedefleniyor. Geri kalan 20 mahallede ise etüt çalışmaları sürdürülerek, sonraki aşamalara geçilecek.

Proje tamamlandığında, Kayseri'nin hayvancılığa elverişli kırsal bölgelerinde içme suyu sorununun ortadan kalkması bekleniyor. Enerji hattı gerektirmeyen bu sistem, sürdürülebilir bir model oluşturarak hayvancılık faaliyetlerini geliştirecek ve çiftçilerin gelirlerini artıracak. Aynı zamanda köyden kente göçün azaltılması ve kırsalda yaşam kalitesinin artırılması da hedefleniyor.

Haber Merkezi

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