Kayseri'de kış lastiği denetimleri sürüyor, cezası bin 152 TL

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlamasıyla beraber Kayseri'de polis ekipleri denetimlerini artırdı. Araçların lastiklerini tek tek kontrol eden ekipler, kış lastiği takmayanlara ise bin 152 TL para cezası yazdı.

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  • 06.12.2022 09:42
  • Güncelleme: 06.12.2022 10:06
Kayseri'de kış lastiği denetimleri sürüyor, cezası bin 152 TL
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlamasıyla beraber Kayseri’de polis ekipleri denetimlerini artırdı. Araçların lastiklerini tek tek kontrol eden ekipler, kış lastiği takmayanlara ise bin 152 TL para cezası yazdı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tiibariyle başladı. Kış lastiği zorunluğu ruhsatında “kamyonet” yazan araçlarda geçerli olurken, Kayseri’de de polis ekiplerini de denetimlerini artırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptığı uygulamalar ile kş lastiklerini denetledi. Ekipler, kumpas ile kış lastiklerini kontrol ederken, takmayan sürücülere de bin 152 TL para cezası kesti.

Öte yandan, ekipler tarafından kazaların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde de dron ile kırmızı ışık uygulaması yapıldı. Dron ile havadan kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülere de para cezası kesildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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