Kayseri'de kış tedbirleri koordinasyon kurulu toplantısı

Kayseri'de kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı gerekli hazırlıkların gözden geçirilmesi amacıyla, Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda; muhtemel yoğun kar yağışı, don ve fırtına gibi meteorolojik hadiselerde, can ve mal kayıplarının önlenmesi, yolların ulaşıma açık tutulması ve müdahale çalışmalarının hızlı, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Çiçek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumların gerekli hazırlıkları tamamlaması ve iletişim kanallarının açık tutulması talimatını verdi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğü ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

