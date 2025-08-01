Kayseri'de kısa süreli yaz yağmuru serinletti

Kayseri’de don günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bugün akşam saatlerinde bazı mahallelerde yağmur etkili oldu. Talas İlçesi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklardaki su taşkınları trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de bugün ve yarın zaman zaman yağmur bekleniyor.