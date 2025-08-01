Kayseri'de kısa süreli yaz yağmuru serinletti
Kayseri'de kısa süreli yağan yaz yağmuru etkili oldu. Bazı yollarda meydana gelen su taşkınları trafiğin etkili olmasına neden oldu.
Kayseri’de don günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bugün akşam saatlerinde bazı mahallelerde yağmur etkili oldu. Talas İlçesi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklardaki su taşkınları trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de bugün ve yarın zaman zaman yağmur bekleniyor.