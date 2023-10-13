Kayseri'de Kitap Fuarı Heyecanı

Bir milyon kitap dostunun ziyaret etmesi beklenen Kayseri 6. Kitap Fuarı bugün açılıyor.

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  • 13.10.2023 09:40
  • Güncelleme: 13.10.2023 09:40
Kayseri'de Kitap Fuarı Heyecanı

13-22 Ekim 2023 tarihleri arasında açık kalacak olan Kayseri 6. Kitap Fuarına kitap severlerin ulaşımını kolaylaştırmak için ek otobüs seferleri de düzenlenecek.

İlk kitap fuarını 582 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Büyükkılıç, ikincisini 672 bin, üçüncüsünü 798 bin, dördüncüsünü 815 bin 119, beşincisini 935 bin 638 kitapseverin ziyaret ettiği fuarın, kentte en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürdüğünü, altıncısında da bu rekoru kırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Haber Merkezi

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