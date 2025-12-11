Kayseri'de Kitap Fuarı iptal edilince, Fuara Sanayici İşadamları sahip çıktı

8. Kitap Fuarı etkinlikleri için ihaleye çıkan belediye, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım bekliyordu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 7. Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyle rekor kırmıştı. Ancak bu yıl, fuarın iptaliyle birlikte kitapseverler için hayal kırıklığına neden oldu.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılması planlanan fuar, 29 Eylül – 12 Ekim 2025 tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecekti. Ancak, ihale sürecinden hiçbir sonuç çıkmadığı bildirildi.

Kayseri’nin kültürel etkinlikleri açısından önemli bir yer tutan Kitap Fuarı’nın iptali, şehrin kültürel kimliğine olumsuz yansıyacakken, aynı organizasyon şirketinin Kumsmal AVM koridorlarında 19-28 Aralık tarihlerinde alternatif bir kitap fuarı düzenlemesi dikkat çekiyor. Bu durum, Kayseri’nin kültür başkenti olma yolundaki hedefleriyle çelişiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğü organizasyona sahip çıkmadığı için, şehrin en büyük AVM'si olan Kumsmal AVM, bu yıl kitap severlere ev sahipliği yapacak. Ancak, sanayi ürünlerinin satıldığı bir AVM koridorunda gerçekleştirilecek bu etkinliğin, Kayseri'nin kültürel imajına zarar verebileceği endişeleri gündeme geliyor.