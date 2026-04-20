Kayseri’de Kitap Fuarına 3 günde 269 bin ziyaretçi

Kayseri Kitap Fuarı’nın 8’incisi Dünya Ticaret Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ziyaretçi rekorları kıran Kayseri Kitap Fuarı’nın 8’incisi 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitapla 17 Nisan Cuma günü kitapseverlere kapılarını açarken fuar ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Fuarı ilk gün 41 bin 322 kişi ziyaret ederken, ikinci gün 84 bin 89 kişi ziyaret etti. Fuarın üçüncü gününde 143 bin 661 ziyaretçi ağırlayan fuara ilgi giderek artıyor. 8. Kayseri Kitap Fuarı ilk 3 gününde toplam 269 bin 72 ziyaretçiye sayısına ulaştı.

8’inci Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret eden kitapseverler yazarların söyleşileri ve konferanslara katılarak sevdikleri yazarlardan imza almanın mutluluğunu yaşıyor. 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitaba erişebilmenin kolaylığını yaşayan kitap kurtları, geleneksel hale fuardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

İlk fuardan itibaren istikrarlı bir artış yakalayan organizasyon; 582 bin ziyaretçiyle başlayan yolculuğunu, sonraki yıllarda yüz binlerce kişinin katılımıyla sürdürdü. 6’ncı fuarda 1 milyon 39 bin 93, 7’nci fuarda ise 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiye ulaşan etkinliğin, bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Fuar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü’nü de kapsayan takvimiyle özellikle çocuklar ve gençler için ayrı bir önem taşıyor. Program kapsamında söyleşi, panel ve imza günleri düzenlenerek ziyaretçilere zengin bir içerik sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, fuara erişimi kolaylaştırmak amacıyla ulaşım desteği sağlıyor. Ulaşım A.Ş.’nin 691 numaralı otobüs hattı, fuar süresince ücretsiz hizmet verirken, seferler Cumhuriyet Meydanı Orduevi durağından başlayarak yarım saatlik aralıklarla fuar alanına ulaşım sağlıyor. Dönüş seferleri de aynı periyotlarla gerçekleştiriliyor.