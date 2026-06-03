Kayseri’de kız çocuklarında fantazi isimler, erkeklerde Türk büyükleri revaçta

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 2025 yılı içerisinde doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu.

Buna göre Kayseri’de kız isimlerinde en çok tercih edilenler arasında Gökçe, Alya, Defne, İnci ve Umay isimleri yer aldı.

Sıralama ise şu şekilde;

1.Gökçe 226,

2.Alya 176,

3.Defne 146,

4.İnci 133

5.Umay 128

6.Asya 112

7.Zeynep 109

8.Asel 98

9.Elisa 77

10.Duru 74

11.Elif 72

12.Miray 67

13.Zümra 63

14.Mihra 53

15.Aysima 49

16.Ela 49

17.İpek 48

18.Beren 47

19.Eylül 43

20.Ceylin 42

Kayseri’de erkek isimlerinde en çok tercih edilenler arasında ise Alparslan, Göktuğ, Metehan, Aybars ve Kerem isimleri yer aldı.

Sıralama ise şu şekilde;

1.Alparslan 196

2.Göktuğ 188

3.Metehan 127

4.Aybars 96

5.Kerem 76

6.Yusuf 72

7.Alperen 71

8.Yiğit 65

9.Ömer Asaf 61

10.Çınar 55

11.Ali Asaf 52

12.Ahmet 51

13.Kuzey 51

14.Mustafa 50

15.Ömer 46

16.Atlas 44

17.Ali 43

18.Aras 43

19.Poyraz 41

20.Eymen 41