Kayseri'de kız çocuklarında fantazi isimler, erkeklerde Türk büyükleri revaçta
TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılı içerisinde doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu.
TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 2025 yılı içerisinde doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu.
Buna göre Kayseri’de kız isimlerinde en çok tercih edilenler arasında Gökçe, Alya, Defne, İnci ve Umay isimleri yer aldı.
Sıralama ise şu şekilde;
1.Gökçe 226,
2.Alya 176,
3.Defne 146,
4.İnci 133
5.Umay 128
6.Asya 112
7.Zeynep 109
8.Asel 98
9.Elisa 77
10.Duru 74
11.Elif 72
12.Miray 67
13.Zümra 63
14.Mihra 53
15.Aysima 49
16.Ela 49
17.İpek 48
18.Beren 47
19.Eylül 43
20.Ceylin 42
Kayseri’de erkek isimlerinde en çok tercih edilenler arasında ise Alparslan, Göktuğ, Metehan, Aybars ve Kerem isimleri yer aldı.
Sıralama ise şu şekilde;
1.Alparslan 196
2.Göktuğ 188
3.Metehan 127
4.Aybars 96
5.Kerem 76
6.Yusuf 72
7.Alperen 71
8.Yiğit 65
9.Ömer Asaf 61
10.Çınar 55
11.Ali Asaf 52
12.Ahmet 51
13.Kuzey 51
14.Mustafa 50
15.Ömer 46
16.Atlas 44
17.Ali 43
18.Aras 43
19.Poyraz 41
20.Eymen 41