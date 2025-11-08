Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Osman D. ile M.A.Y. arasında yaşanan sözlü atışma, kontrolden çıkarak kanlı bir sona ulaştı. M.A.Y.’nin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan Osman D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.Y.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.