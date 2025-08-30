Kayseri'de klasik otomobil tutkunları buluşuyor

Kayseri’de 7’incisi düzenlenen Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Festivali Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde başladı. Festivalde 200 klasik otomobil sergileniyor.

Klasik otomobil festivali hakkında bilgiler veren Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Yöneticisi Kadir Hattat, “Bu hafta sonu, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlediğimiz etkinlik oldukça güzel geçiyor. 2016 yılından beri her yıl düzenlediğimiz bu etkinliği, pandemi haricinde sürekli olarak gerçekleştirdik. Bu yıl 7. kez düzenliyoruz ve bu sene etkinlik için Millet Bahçesi'ni seçtik. Amacımız, halkımızın bu etkinliği görmesini sağlamak. Hem eski katılımcılarımız hem de yeni katılımcılarımız için her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her yıl etkinliğimize yeni üyeler katılıyor ve şu an itibariyle Klasik Otomobil Derneği'mizin 52 üyesi var. Biz bir aileyiz; herkes birbirine yakın, sürekli etkileşim halindeyiz. Akşamları da katılım oldukça yüksek; herkes eşini ve çocuklarını alarak geliyor, böylece gerçekten güzel bir aile ortamı oluşuyor. Her kesimden insanla bir araya geliyoruz ve bu etkinlikte bir araya gelmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Derneğimizi 2014 yılında kurduk ve o tarihten bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bir heves işi; burada kimsenin cebine para girmiyor ama büyük meblağlar harcıyoruz. Amacımız, Kayseri’de güzel bir etkinlik yaparak, insanlarla kaynaşmak ve klasik araçları sevdirip, geçmişin izlerini yaşatmak. Eskiden bu araçlarla seyahat eden, ama şimdi sahip olamayan insanlar için bu tarihi anı yeniden yaşatmak istiyoruz. Bu organizasyon üç gün sürecek ve Pazar akşamına kadar devam edecek” diye konuştu.