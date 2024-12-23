Kayseri'de KOM'dan Kaçak Tütün Operasyonu: 18 Kişi yakalandı
Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık çalışma sonucu büyük bir başarıya imza attı. Operasyon kapsamında 298 bin 200 dal makaron, bin 90 paket kaçak sigara, 120 kilogram kaçak tütün ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
KOM ekipleri, toplamda 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak adli makamlara sevk etti. Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında 18 kişi yakalanarak adli süreç başlatıldı.
Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve etkin çalışmaları takdir topladı. Kayseri'deki bu büyük operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.